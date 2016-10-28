Пекин, 28 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Заявления американской стороны о похищении китайскими разведчиками секретных сведений Пентагона являются «безответственными», об этом заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан, сообщает 28 октября RT.

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«Обвинения в отношении других стран должны быть основаны на фактах. Организация, которую вы назвали, постоянно делает безответственные заявления относительно китайско-американских отношений, что не способствует их развитию», — сказал Лу Кан, не уточнив, о какой именно организации идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Washington Free Beacon заявило о неоднократном внедрении сотрудников разведслужб Китая в структуры национальной безопасности США. В результате этого были похищены секретные планы Пентагона, которые разрабатывались на случай вооруженного противостояния США и КНР. Источником для Free Beacon стал документ комиссии Конгресса США по вопросам экономики и безопасности в американо-китайских отношениях.