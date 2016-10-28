Минск, 28 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 28 октября в Минске встретился с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«На встрече обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года длится «газовый спор» между Белоруссией и Россией. Юридически конфликт до сих пор не урегулирован, хотя стороны и заявили о достижении принципиального согласия.

Правительство Белоруссии до сих пор не погасило долг перед «дочкой» российского «Газпрома». Нуждается в прояснении вопрос о ценообразовании продукции российского холдинга для Белоруссии в свете анонсированного изменения формулы расчёта.