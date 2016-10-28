Чебоксары, 28 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с массовым отравлением учеников в школе №43 организована внеплановая проверка образовательных организаций по организации горячего питания детей. Сегодня, 28 октября, будут проверены 58 общеобразовательных организаций, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар, подчеркнув, что контроль за питанием учащихся будет ужесточён.

cap.ru Совещание руководителей детсадов Чебоксар по усилению контроля за качеством питания воспитанников

По данным Минздрава Чувашии на 28 октября, новых жалоб не поступало. В настоящее время в инфекционном стационаре находятся семеро детей. «Состояние их здоровья оценивается, как ближе к удовлетворительному, дети готовятся к выписке. Под медицинским наблюдением находятся контактные лица — учащиеся, персонал школы и пищеблока», — говорят в министерстве. Все учащиеся школы отпущены на осенние каникулы.

В школе продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование, направленное на установление причин отравления и выявление условий распространения инфекционного заболевания. Организованы противоэпидемические мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в чебоксарской школе №43. В результате кишечной инфекции число пострадавших школьников выросло до 21. Из них семь детей госпитализированы, 14 находятся на амбулаторном лечении. В связи с массовым отравлением школьников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).