После массового отравления в школах Чебоксар проходят проверки
Чебоксары, 28 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с массовым отравлением учеников в школе №43 организована внеплановая проверка образовательных организаций по организации горячего питания детей. Сегодня, 28 октября, будут проверены 58 общеобразовательных организаций, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар, подчеркнув, что контроль за питанием учащихся будет ужесточён.
По данным Минздрава Чувашии на 28 октября, новых жалоб не поступало. В настоящее время в инфекционном стационаре находятся семеро детей. «Состояние их здоровья оценивается, как ближе к удовлетворительному, дети готовятся к выписке. Под медицинским наблюдением находятся контактные лица — учащиеся, персонал школы и пищеблока», — говорят в министерстве. Все учащиеся школы отпущены на осенние каникулы.
В школе продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование, направленное на установление причин отравления и выявление условий распространения инфекционного заболевания. Организованы противоэпидемические мероприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в чебоксарской школе №43. В результате кишечной инфекции число пострадавших школьников выросло до 21. Из них семь детей госпитализированы, 14 находятся на амбулаторном лечении. В связи с массовым отравлением школьников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).