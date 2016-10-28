Красногорск, 28 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. На территории Московской области до сих пор не создано ни одного официального кладбища для домашних животных, где владельцы могли бы проводить своего четвероногого друга в последний путь, однако власти области продолжают регулярно находить незаконные погосты. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил руководитель программ подготовки кадров для похоронных служб Российского государственного университета туризма и сервиса Павел Уланов, федеральным законом пока не урегулировано погребение животных, что затрудняет жизнь не только владельцам братьев наших меньших, но и бизнесу, готовому инвестировать средства в создание таких кладбищ, но не имеющему для этого необходимых рычагов.

Animal-store.ru Кладбище животных

По данным пресс-службы Минэкологии Подмосковья, в лесопарковой зоне Красногорского района было обнаружено несанкционированное массовое захоронение домашних любимцев, состоящее из почти 50 могил усопших животных.

«Несанкционированное захоронение является административным правонарушением, ответственность за которое несет собственник земельного участка. В данном случае — администрация муниципального образования. Минэкологии потребовало у администрации прекратить захоронение животных и обратилась с соответствующим письмом в Роспотребнадзор», — пояснили в министерстве.

Отметим, что согласно ветеринарно-санитарным правилам, животных нужно обязательно кремировать и лишь после этого их можно хоронить на специально отведенных для этого кладбищах, но в Московской области таких мест пока нет.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщил Павел Уланов, региону необходимо законодательно установить нормы погребения животных, как это делается в ряде зарубежных стран.

«Что касается федерального закона о погребении и похоронном деле, то он регламентирует только вопросы связанные, естественно, с погребением граждан. Там этот вопрос не поднимается, однако, есть такой вид деятельности — погребение людей и животных. Эти вопросы нужно законодательно регламентировать. Не говорю, что нужен обязательно федеральный закон отдельный, но как подзаконный инструктивный документ или распоряжение это сделать нужно», — пояснил Уланов.

Собеседник агентства также отметил, что услуга на погребение животных, в случае установления законодательных норм, будет востребована как владельцами четвероногих, так и инвесторами, готовыми вкладываться в создание таких мест.

«Услуга безусловно будет востребована и нужна, нежели, чтобы каждый зарывал где-то возле дома. Лучше это централизовать. Весь мировой опыт показывает, что люди этим пользуются, это вполне нормально, если у человека были столь нежные отношения с любимцем. Бизнес готов прийти в эту сферу. Как только будет правовая база, найдется огромное количество инвесторов, которые это сделают», — заключил Уланов.

Напомним, ранее министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников заявлял, что в области могут появиться специализированные кладбища для животных, однако перед властями стоит проблема дефицита земли.

«На территории Московской области прорабатывался вопрос создания кладбища для умерших животных, однако в силу острого дефицита свободной земли, находящейся в муниципальной, государственной, неразграниченной государственной собственности, в настоящее время решить данную проблему не представляется возможным», — пояснил Посаженников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в Дзержинском стихийное кладбище домашних животных, расположенное на землях лесного фонда, разрасталось, примыкая к расположенному неподалеку кладбищу для людей, что вызывало серьезную обеспокоенность местных жителей.