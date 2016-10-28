Москва, 28 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийский президент Башар Асад выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и всему дружественному российскому народу за помощь в борьбе с терроризмом, сообщает RT.

kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

Муаллем высказал слова благодарности на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня, 28 октября. Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит в Москве, в ней также участвует глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Напомним, война в Сирии идёт с 2011 года. Россия дважды блокировала в Совете Безопасности ООН резолюции, которые позволили бы осуществить введение войск эту страну и отстранить от власти Асада.

30 сентября 2015 года Совет федерации единогласно проголосовал за использование ВКС РФ в Сирии: Москва пошла навстречу просьбе Асада о помощи в борьбе с терроризмом.