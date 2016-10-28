Ярославль, 28 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Второй день подряд ярославская редакция ИА REGNUM обсуждает предложение общественников об утверждении в Уставе Ярославля официального гимна города. А коль скоро муниципалитет города пообещал вынести эту инициативу на общественную оценку, мы решили уже сейчас спросить мнение на этот счет известных деятелей культуры и просто неравнодушных горожан.

Кадр из м/ф «Ну, погоди!», Союзмутфильм Хор зайчиков

Как уже сообщало ИА REGNUM, авторами идеи гимна Ярославля стали член Общественной палаты Ярославской области, член президиума Ярославского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Владимир Извеков и депутат Ярославской областной думы пятого созыва, депутат Госдумы РФ четвертого созыва, бывший заместитель мэра Ярославля Александр Сизов. В качестве гимна они предлагают рассмотреть «Песню о Ярославле» Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова.

По мнению авторов идеи, в тексте песни раскрывается история города и его величие, а торжественность музыки соответствует всем критериям гимна.

«А что это за песня?» — аккуратно поинтересовался у корреспондента ИА REGNUM известный джазовый музыкант Стас Майнугин.

«Честно? Воспроизвести не смогу», — расстроилась корреспондент и некстати вспомнила про колокола во вступлении.

«Ну вот! Раз не можете воспроизвести — значит, это не гимн! Гимн должен моментально запоминаться — хотя бы напевом. А потому либо надо выбирать ту песню, которую действительно все знают и поют, либо писать новую. Но у гимна как у музыкального произведения свои законы, и здесь патетика не должна переходить в ложный пафос, не надо бить в лоб. В этом смысле я считаю гимн СССР и России одним из лучших в мире», — пояснил Стас Майнугин.

«Признаюсь, первым делом мне в голову пришла песня «А вокруг меня Ярославия». Поворачиваюсь к коллеге — Антону Голицыну, и вижу, что он думает ровно о том же и уже успел найти в интернете запись выступления Эдуарда Хиля. Мы с удовольствием послушали эту замечательную песню и согласились, что это был бы чудесный гимн», — пояснила корреспондент ИА REGNUM Вера Куликова.

Впрочем, Стас Майнугин не согласился с мнением редакции по поводу этой композиции, отметив, что она, конечно, хорошая, но сложная, и речь в ней идет не о городе, а обо всем Ярославском крае. Обозреватель редакции Антон Голицын нашел, что возразить музыканту — с позиции депутата муниципалитета Ярославля, автора и редактора книжной серии «Библиотека ярославской семьи».

«Песня «Ярославна» на стихи нашего замечательного земляка Льва Ошанина хорошо знакома как многим ярославцам, так и жителям других городов и вполне может претендовать на роль гимна. Не надо бояться того, что Ошанин из Рыбинска. И того, что там говорится о Ярославии, а не о Ярославле. «А вокруг меня Ярославия — древнерусская сторона» — эта фраза как раз утверждает Ярославль как центр обширной земли. В этом как раз и есть оригинальность, самобытность. На мой взгляд, придумывать гимн не надо. Гимном должна быть хорошая песня, а хорошая песня создается по вдохновению раз в сто лет. Вероятность, что в рамках конкурса кто-то напишет что-то художественно ценное, очень мала», — убежден депутат и журналист Антон Голицын.

Наш третий коллега, Евгений Шувалов, в свою очередь, отметил, что, например, свой гимн есть у Заволжского района Ярославля.

«А песня готовая и всем известная имеется — «Ярославская» Михаила Круга. Историчная, и даже упоминает культурных деятелей», — подчеркнул Шувалов. Впрочем, его заявление в редакции восприняли как шутку.

С мнением о том, что Ярославлю нужен гимн, написанный специально для него, согласен поэт и композитор, президент Ярославского Фонда развития культуры Александр Орлов. Он подчеркивает, что уже существующие песни о Ярославле — лишь «субъективное отражение внутреннего мира автора», и это не повод делать их официальной регалией города.

«Почему тогда не песенка Винни-Пуха? Гимн должен иметь свое содержание, свой посыл, свою идеологическую составляющую. Гимн Ярославля должен быть написан изначально, как гимн Ярославля. Надо кинуть клич, позвать композиторов и поэтов и организовать соответствующий конкурс. Возможно, я тоже приму в нем участие. Конкурс гимна — это будет красиво, пафосно, это будет попытка заставить людей вспомнить их региональную идентичность. Я не против Пахмутовой, она, наверное, самый близкий нашему городу композитор. Но все неправильные гимны направлены на стирание идентичности», — убежден Александр Орлов.

Краевед, автор книги «Сто деталей Ярославля» Ян Левин считает, что гимн городу необходим — как элемент, который объединяет горожан, позволяет понять себя, почувствовать свою идентичность с малой родиной. При этом он согласен с тем, что предложенная общественниками песня не подходит в качестве гимна Ярославля.

«Это апелляция к истории древней Руси, но древняя Русь — далеко не вся история Ярославля. Кроме того, он не отражает городской самобытности. Купола, колокола — с такими символами может ассоциировать себя абсолютно любой древний русский город, например, Кострома или Смоленск. Город-воин, город-князь — это отлично подходит Смоленску, который действительно много воевал. А вот Ярославль — исторически, прежде всего, торговый город. Значимых битв здесь не было. Так что в песне присутствует фактическая ошибка. Гимн должен быть, но его должны создавать профессионалы. Просто взять какую-либо песню и объявить гимном — это формальное решение. Не должно быть чиновничьего подхода, нелепого официоза, гимна ради гимна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Ян Левин.

Крайне лаконичен в комментариях по поводу гимна и предложенного варианта композиции оказался актер Волковского театра, Заслуженный артист РФ Валерий Кириллов.

«Я — за. И за гимн, и за песню», — прорвался его голос сквозь помехи телефонной связи.

И лишь доктор искусствоведения, профессор, член Общественной палаты Ярославля Татьяна Злотникова отметила, что если гимн Ярославля до сих пор не появился, то, может быть, и не нужно специально этого делать.

«Гимны не создаются и не выбираются. Гимны рождаются сами. Гимн — это как дорожки в парке: сначала люди должны сами протоптать их, а потом их уже можно асфальтировать. Если за время существования города не сложился его музыкальный образ, как это произошло в Петербурге с музыкой Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник», то не стоит и задумываться об этом. После того, как многократно изменялся гимн страны, создавать гимн города психологически некомфортно», — резюмировала Татьяна Злотникова.

Прочитав текст, подготовленный Верой Куликовой, шеф-редактор ИА REGNUM Алексей Яковлев высказал и своё мнение.

«Гимн? Песни, которую можно назвать гимном Ярославля, нет. Нет той «натоптанной тропинки», о которой сказала Татьяна Злотникова. Кто-то хочет написать гимн? Пусть пишут, пусть пишут хорошие песни. Если какую-то из них будут петь ярославцы в радости и в горе, у себя дома и в гостях, тогда она станет гимном. Гимн назначенный — глупость», — подытожил Алексей Яковлев.