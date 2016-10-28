Минск, 28 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум.



Okras Александр Лукашенко

«Мы договорились с моим другом встретиться 28−29 ноября. Ничего не меняем, не откладываем», — заявил 28 октября Александр Лукашенко в ходе переговоров с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым, обсуждая визит в Минск Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что ждёт президента Азербайджана и «нам есть о чем поговорить». Он отметил: «Есть ряд проблем, которые мы серьезно обсудим».

«Но прежде всего хочу поздравить с экзаменом, который вы, власть, хорошо сдали в Азербайджане, — это референдум. Его результаты — самое лучшее подтверждение отношения азербайджанского народа в это непростое время к власти. Это очень большая победа, и я знаю, как это оценено в мире. Всякие разговоры, всякая болтовня отпали сразу, и имидж вашей страны значительно повысился», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

В свою очередь Эюбов озвучил комплименты в адрес Белоруссии и её руководства. По его мнению, белорусские друзья и партнёры «самые дорогие, самые близкие, самые родные».

«Кто кроме Белоруссии так бы относился к Азербайджану? Кто кроме Белоруссии так бы поддерживал Азербайджан?», — задался вопросами гость из Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в нефтегавани Одесского порта ошвартовался прибывший из порта Супса танкер ALHANI с 84,7 тыс тонн азербайджанской нефти для Белоруссии. в 2010—2011 годах также через Одесский порт в Белоруссию поставлялась «альтернативная» нефть, однако кризис 2011 года в Белоруссии чрезвычайно осложнил финансирование пропагандистских проектов с демонстрацией «нефтяной независимости» от России.

После смерти Уго Чавеса вопрос о поставках венесуэльской нефти снят с повестки, но поставлен вопрос о переработке нефти из Ирана.