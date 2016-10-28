Москва, 28 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Москве завершают подготовку к новогодним праздникам. Как заявил на пресс-конференции руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Виталий Сучков, принято решение, что фестиваль «Путешествие в Рождество» будет длиться в два раза дольше обычного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний фестиваль в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Сучков

«По конкретной программе мы соберем отдельную пресс-конференцию и сообщим детали. «Путешествие в Рождество» в прошлом году посетили более 15 млн человек», — сообщил Сучков.

Он добавил, что ранее рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 18 декабря 2015 года по 17 января 2016 года.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период новогодних праздников в 2016 году столица заняла второе место в Европе и пятое в мире среди туристических направлений. Так, число иностранных туристов выросло на 80%.

В мэрии пояснили, что прирост турпотока обеспечил фестиваль «Путешествие в Рождество».