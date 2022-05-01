Оренбург, 28 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области родители юных хоккеистов и болельщики выступили в защиту министра спорта Олега Пивунова, которого следственные органы обвиняют в налоговом преступлении, а также подозревают в коррупции. Тренеры и спортсмены выступают с публичными заявлениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

orsk-hockey.ru Хоккеисты, их родители и болельщики выступили защиту министра физической культуры, спорта и туризма

«Имя Олега Пивунова не склоняет только ленивый. Как же коротка человеческая память. Ведь всего пару лет назад, когда его назначали на эту должность, многотысячная армия хоккейных болельщиков Орска понимала, кого теряет. В его лице уходил грамотный специалист, функционер со спортивным прошлом, понимающий дело, любящий свою работу и уважающий хоккеистов. Особенно волновались родители воспитанников ДЮСШ-4, ведь именно с этой школы началась карьера Олега Игоревича как спортивного директора. Именно ему она обязана тем многим, что имеет», — говорится в обращении на официальном сайте ХК «Южный Урал».

Также общественные защитники отметили: «Сегодня, когда в структуре хоккея благодаря работе Олега Пивунова всё выстроено и отлажено, когда организованная им система даёт плоды, когда, казалось бы, страшные времена безнадёги и отсутствия позитива прошли, мы узнаём, что вновь появились люди, которым это не нравится. Зависть ли это, злость на свою неполноценность или чья-то обычная несостоятельность — пока не известно. Но факт остаётся фактом — начались нападки, которые ни к чему хорошему не приведут. Виноват министр во вменяемых ему деяниях или нет — пусть разбирается суд».

Орские хоккеисты считают, что большие планы на будущее можно осуществить только с умным и грамотным руководителем, каким является Олег Пивунов.

Известные оренбургские тренеры также решили поддержать Олега Пивунова в трудный момент. В частности, заслуженный тренер России по легкой атлетике Саит Кирамов сказал: «За два года в оренбургском спорте много изменилось. Именно в ту сторону, каким спорт должен быть сегодня. Понятно, что ситуация в российском спорте в целом сейчас не совсем простая, но Олегу Игоревичу удалось выстроить ту систему, которая сработала — от массовости к мастерству. Ему удалось сохранить все массовые мероприятия и возродить те, что канули в лету». Также он подчеркнул, что Пувунов является человеком, преданным спорту.

Директор ДЮСШ Олимп (Новотроицк) Павел Зиновьев, также отметил большой вклад Пивунова в развитие хоккея в регионе: «Не ошибается тот, кто не работает, а я вижу, что он работает. Я вижу, что ему небезразлично все, что происходит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министру физической культуры, спорта и туризма Олегу Пивунову следственные органы предъявили обвинение в совершении крупного налогового преступления. По версии следствия, будучи гендиректором спортклуба «Южный Урал», он не исполнил налоговые обязательства на сумму более 20 млн рублей. Сам Пивунов отрицает свою причастность к преступлению.

Пивунов также подозревается в совершении преступлений, связанных с злоупотреблениями полномочиями, повлекшими тяжкие последствия; присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения; превышении должностных полномочий.

Добавим, что 28 октября в суде решается вопрос об избрании меры пресечении главе областного Минспорта.