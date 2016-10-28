Мосул, Ирак, 28 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 232 человека было убито боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблизости от Мосула, заявили 28 октября в ООН. Об этом сообщает Europe1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

По данным международной организации, массовые убийства, жертвами которых стали как мирные жители, так и военнослужащие, были осуществлены в течение прошлой недели.

Напомним, иракский город Мосул был захвачен террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Операция по его освобождению началась 17 октября.

В ней, помимо армии Ирака, примет участие целый ряд сил, в том числе курдские отряды пешмерга. Поддержку силам, наступающим на Ирак, оказывает коалиция США по борьбе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).