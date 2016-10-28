Москва, 28 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Повышение дисциплины депутатов и сохранение распределение постов в комитетах за оппозицией стали ключевыми факторами, которые определили рост популярности Госдумы в октябре 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Часть оппозиционно настроенных (граждан) опасалась, что после такой убедительной победы «Единой России» в Думе будет какой-то зажим оппозиции», — заявил Емельянов.

«Те решения, которые были сделаны в связи с призывом президента (России Владимира Путина) правящему большинству о том, чтобы сохранить распределение постов за оппозицией, обеспечить какие-то возможности для выражения мнения оппозиции, видимо, были позитивно восприняты теми избирателями, которые голосовали за эти оппозиционные партии», — считает замглавы фракции «Справедливая Россия».

В свою очередь, те меры, которые новое руководство Думы предприняло для укрепления дисциплины, также позитивно отразились на имидже нижней палаты парламента, продолжил он. «В последние несколько лет возмущение избирателей по поводу того, что часть депутатов игнорирует пленарные заседания, было велико, и такие решительные шаги по наведению порядка тоже, конечно, позитивно было восприняты общественным мнением», — отметил Емельянов.

Отметим, что в октябре 2016 года ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения деятельности Государственной думы с 39,7 до 45,5%. При этом доля негативных оценок снизилась также заметно снизилась — с 42,8% до 34,8%.