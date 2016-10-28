Минск, 28 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



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СНГ востребована как действенная и универсальная площадка для обсуждения насущных проблем и согласования позиций государств-участников. Об этом 28 октября заявил Александр Лукашенко во время встречи с руководителями правительственных делегаций ЕАЭС и СНГ, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Выступая перед членами делегаций, Лукашенко констатировал: хронической проблемой последних лет стала полнота формирования бюджета органов СНГ. Одной из причин этого является отсутствие инновационных идей и ярких результатов в сферах взаимодействия Содружества, считает Лукашенко. Он констатировал: «Отсюда и снижение интереса к финансированию СНГ».

Александр Лукашенко убежден, что нужны амбициозные задачи. «Необходимы общие точки экономического роста, основанные на принципах производственного, инвестиционного и научного взаимодействия», — отметил он. Одной из таких точек является совместный космический проект, реализуемый на основе объединения ресурсов стран СНГ в целях получения весомых научных, практических и экономических результатов, считает он.

«Наши ученые в качестве одного из факторов развития научно-технического и инновационного потенциала стран Содружества видят сотрудничество в исследовании и использовании космоса в мирных целях, — сообщил Лукашенко. — Базисом такого взаимодействия мог бы стать крупный совместный космический проект, реализуемый на основе объединения ресурсов стран СНГ в целях получения весомых научных, практических и экономических результатов».

Важным направлением является обеспечение внутренних рынков стратегическими сырьевыми ресурсами, в том числе энергетическими, считает Лукашенко. Также необходима гармонизация требований в области безопасности и качества сельскохозяйственных товаров, включая использование недискриминационных форм мониторинга и контроля, развитие системы обмена информацией о результатах лабораторного контроля, совместное выявление случаев нарушения ветеринарного благополучия территорий.

«Необходимы актуализация и взаимная увязка национальных энергетических программ наших государств, энергетическая кооперация, внедрение новых технологий, увеличение доли альтернативной энергетики, — сказал он. — Сохраняет свою значимость продолжение сотрудничества в сфере продовольственной безопасности».

Требуется усиление координирующей роли органов отраслевого сотрудничества СНГ — им необходимо придать системность и программно-целевой характер. «Отдельные из них функционируют десятилетиями, но не вносят вклада в развитие Содружества, — обратил внимание Лукашенко. — А ведь именно на этом уровне осуществляется экспертная деятельность по практическому наполнению политических решений, результаты такой работы формируют представление о пользе СНГ для конкретных граждан, организаций, предприятий, государств».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Минске состоится заседание глав правительств СНГ. Будет обсуждена ЗСТ Содружества, вопросы сотрудничества в гуманитарной и военной сферах, по вопросами миграции и другие вопросы. Особый интерес представляет обсуждение темы производства и потребления энергоресурсов до 2030 года, так как основу экспорта постсоветских республик составляют минеральные продукты, энергоносители. По итогам заседания планируется подписание четырёх соглашений. До начала заседания Александр Лукашенко провёл переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.