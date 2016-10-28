Лондон, 5 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Британский актёр Бернард Хилл, сыгравший в фильмах «Титаник» и «Властелин колец», умер на 80-м году жизни. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Кадр из к/ф «Властелин колец: Две крепости». Реж. Питер Джексон Актёр Бернард Хилл в роли короля Теодена

«Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет. Актёр скончался сегодня рано утром», — привело издание слова его агента.

Хилл родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в программах на телевидении и в кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник» и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец».

Также он снимался в таких фильмах, как «Настоящее преступление», «Царь скорпионов», «Готика», «Операция «Валькирия» и других.