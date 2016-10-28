Киев, 28 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Действующий украинский президент Петр Порошенко вошел в первую пятерку самых богатых людей Украины. Об этом говорится в материале журнала «Новое Время», который 27 октября опубликовал список ТОП-100 самых богатых украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В частности Порошенко занял четвертое место рейтинга с состоянием в 949 млн долл., что на 3% меньше по сравнению с 2015 годом.

Традиционно первое месте по уровню достатка занимает олигарх Ринат Ахметов (его состояние оценивается в 4,1 млрд долл., — 8% к прошлому году). Ахметов владеет кипрской оффшорной управляющей компанией СКМ, которая объединяет активы крупнейших украинских корпораций — энергетической ДТЭК и горно-металлургической «Метинвест». При этом бизнесмен владеет СМИ, банками, бизнесом за рубежом (в США, России, странах ЕС).

На второй строчке рейтинга расположился олигарх, зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Его состояние оценено в 1,3 млрд долл. (-19% к прошлому году). Замыкает тройку олигарх Игорь Коломойский (1,1 млрд долл., — 41%).

Далее следуют — олигархи Геннадий Боголюбов (834 млн долл., — 55%), Александр и Галина Гереги (658 млн долл., +8%), Дмитрий Фирташ (652 млн долл., — 35%), Юрий Косюк (628 млн долл., +5%), Константин Григоришин (580 млн долл.) и Вадим Новинский (546 млн долл., — 23%).

Напомним, в апреле 2016 года украинский журнал «Фокус» также расположил Ахметова на первом месте рейтинга самых богатых украинцев. Отмечалось, что в 2015 году Ахметов обеднел на 60% — до 3,1 млрд долл. При этом суммарное состояние 100 богатейших людей Украины за 2015 год сократилось более чем на треть — до 23,8 млрд долл. В 2015 году «Фокус» насчитали пять долларовых миллиардеров, а в 2016 году их было четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Порошенко заявил, что передал свою корпорацию Roshen в независимый «слепой» траст, на очереди банк. «Что предусматривает этот траст? Первое: на все время моей каденции, как президента, ни я, ни никто другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому договору ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы. В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами», — рассказал президент.

Он также отметил, что после Roshen в управление траста будет переведен Международный инвестиционный банк, в котором ему принадлежит 60%. Ранее Порошенко обещал продать весь свой бизнес в случае победы на президентских выборах в 2014 году.