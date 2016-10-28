Астрахань, 28 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В аэропорту Астрахани торжественно встретили трех членов экипажа танкера «Механик Чеботарев», которые были вызволены из ливийского плена. В неволе в чужой стране капитан Андрей Крынин, старпом Станислав Сироткин и второй помощник капитана Валерий Савицкий находились больше года, и вот сегодня после долгой разлуки вновь встретились с родными и близкими, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Астраханской областной думы 28 октября.

Цитата из к/ф «Кавказский пленник». Реж. Георгий Калатозишвили. 1975. СССР В плену

Моряки рассказали, что восемь месяцев их держали в военном лагере, а затем — в тюрьме Триполи. Теперь уже бывшие пленники признались, что до последнего не верили в освобождение, но все же очень наделялись на спасение.

Радости встречающих не было предела. Матвей Крынин, которому в ноябре исполниться год, отца увидел впервые. Но к моряку сразу пошел на руки и не плакал. Жена капитана поделилась большой радостью, выразив слова благодарности всем тем, кто не остался равнодушен и принял участие в освобождении моряков.

Напомним, близ берегов Ливии 11 членов экипажа танкера «Механик Чеботарев» были задержаны 6 сентября якобы за контрабандный вывоз нефти из порта Зуара. В команде было восемь астраханцев. Помощь в освобождении оказали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, МИД России. Также усилия к вызволению российских моряков из плена приложили и власти региона. Совместные действия увенчались успехом. Пленников освобождали в три этапа. В октябре 2015 года на родину вернулись вахтенный матрос Павел Магатин и повар Наталья Ключникова. В декабре удалось освободить еще семь членов экипажа. Таким образом, в ливийской тюрьме находились еще трое.