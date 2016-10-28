Улан-Удэ, 28 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Снижение уровня воды в озере Байкал до отметки 456 м произойдет уже в феврале 2017 года. Такое заявление сделал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 27 октября на заседании межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

Kirsten Buerger Байкал

По его словам, на сегодняшний день Байкал испытывает антропогенное воздействие в результате хозяйственной деятельностью в пределах Центральной экологической зоны, а также подвержен влиянию естественных факторов, в частности, маловодья.

Приток воды в озеро Байкал в первом квартале текущего года, по данным Росгидромета, составил лишь 75% от нормы, во втором квартале — 85%. Отметка 456 метров по тихоокеанской системе высот (ТО) была восстановлена лишь в конце июня 2016 года. К концу сентября при притоке на 20% ниже нормы озеро Байкал было наполнено до 456,50 метров, что на 20 см выше уровня 2015 года на эту дату. С начала октября начались сбросы из озера Байкала через Иркутский гидроузел. И на сегодня уровень воды в озере составляет 456,41 м.

По прогнозам Донского, в четвертом квартале текущего года приток составит не более 70% от нормы. А снижение до отметки 456,0 ТО м прогнозируется уже в феврале 2017 года. В мае 2017 года к началу весеннего половодья отклонение от нормальной отметки может составить до 20 сантиметров.

В связи с этим министр поручил главе Росводресурсов «постоянно контролировать ситуацию, обеспечивая соблюдение режим минимальной сработки уровня воды через Иркутский гидроузел».

Как сообщил ИА REGNUM директор «Бурятского регионального объединения по Байкалу» (БРО по Байкалу) Сергей Шапхаев, на сегодняшний день минимальный сброс через Иркутскую ГЭС — 1300 кубических метров в секунду. «Чтобы уменьшить интенсивность понижения уровня Байкала, нужно закрыть задвижки на Иркутской ГЭС и меньше сбрасывать воды. Когда наблюдается такое экстремальное маловодье, нужно выходить на проектный санитарный попуск — 1050 м. Но сейчас этого не делают из-за того, что не углублены водозаборы у города Ангарска. Поэтому одна из главных задач на сегодня — углубить водозабор. Это должен делать собственник, но он никаких действий не предпринимает. А надзорные органы, которые должны были обязать собственника, также этого не делают. И такая ситуация продолжается уже достаточно долго», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом и осенью 2014 года в связи с жаркой погодой и редкими осадками в Ангарско-Байкальском бассейне обострилась гидрологическая обстановка. По состоянию на январь 2015 года уровень озера Байкал находился на отметке 456,08 м. К марту 2015 года уровень воды находился на отметке 455,98 метров.

Подробнее о текущей ситуации читайте в сюжете «Проблемы Байкала».