Лондон, 28 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Ученые Великобритании и Австралии установили, что коричневый булыжник, найденный более 10 лет назад на юге Великобритании, является первым в мире окаменелым образцом мозга динозавра, сообщает 28 октября Reuters.

JerzyGorecki Динозавр

Благодаря снимкам, полученным с помощью сканирующего электронного микроскопа, британским ученым совместно с коллегами из университета Западной Австралии удалось обнаружить структуры, характерные для ткани коры головного мозга.

Ученые заявили, что структура окаменелого мозга похожа на структуры мозга современных предков динозавров, крокодилов и птиц.

«Шансы того, что ткани головного мозга могли сохраниться невероятно малы, поэтому просто удивительно, что удалось обнаружить этот образец», — сказал исследователь из факультета наук о Земле Кембриджского университета Алекс Лю.

Исследователи предположили, что найденный образец головного мозга очень хорошо сохранился, потому что был «замаринован» в кислом растворе с низким содержанием кислорода. Скорее всего, динозавр оказался в болоте сразу после смерти.

Образец окаменелого мозга был найден археологом Джейми Хискоксом недалеко от Бексхилл-он-Си в восточном Суссексе в 2004 году. Специалисты считают, что находка принадлежит игуанодону — большому травоядному динозавру, жившему во времена раннего мелового периода, около 133 млн лет назад.