Пенза, 28 октября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Проект бюджета Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов рассмотрен на заседании регионального правительства. В 2017 году общий объем прогнозируемых доходов составит 43 млрд 433 млн рублей, расходов — 42 млрд 420,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Минфина.

ИА REGNUM Деньги

По словам заместителя министра финансов Пензенской области Ирины Мучкаевой, при прогнозировании поступления налоговых и неналоговых доходов министерство финансов области опиралось на результаты исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2016 года (прирост к показателям аналогичного периода прошлого года в 22,4%) и оценки доходов в целом за 2016 год в сумме 29 млрд 542,3 млн рублей. На текущий момент ожидается перевыполнение плановых показателей 2016 года на 1 млрд 64,1 млн или 3,7% (план — 28 млрд 478,2 млн рублей).

Согласно прогнозу социально-экономического развития Пензенской области, представленному региональным министерством экономики, планируется рост основных макроэкономических показателей, в первую очередь — валового регионального продукта, фонда заработной платы, прибыли предприятий. Рост показателей, формирующих налоговую базу и поступления в бюджет, предусмотрен в пределах от 4,3% до 7%.

Наиболее крупный доходный источник регионального бюджета — налог на доходы физических лиц (около 30%). Планируется, что в 2017 году его поступления вырастут на 6,4%, в 2018 — на 5,7%, в 2019 году к 2018 году — на 5,3%.

Второй по объему источник доходов бюджета Пензенской области — акцизы на спирт (около 70% от общей суммы акцизов) и нефтепродукты (порядка 30%). По акцизам на этиловый спирт и алкогольную продукцию планируется рост поступлений в 2017 году — на 13%, в 2018 год — на 3,4%, на 2019 год — на 3%. Общий объем роста прогнозируемых акцизов составляет на 2017 год — на 8,5%, на 2018 год — на 2,1%, на 2019 год — на 2,1%.

В общий прогноз поступлений включены также неналоговые доходы (штрафы, санкции, возмещение ущерба, доходы от использования и продажи имущества, плата при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, административные платежи и сборы) и безвозмездные поступления, планирование которых велось, исходя из проекта федерального бюджета на соответствующий период.

При формировании расходной части бюджета приоритет отведен обеспечению обязательств, установленных действующим законодательством; выполнению указов Президента РФ в части оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержки семьи и материнства, переселения граждан из аварийного жилищного фонда; социальной поддержке населения, предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам и поддержке реальному сектору экономики.

Общий объем прогнозируемых доходов составляет на 2017 год — 43 млрд 433 млн рублей, на 2018 год — 43 млрд 408,7 млн, в 2019 году — 44 млрд 852 млн. Объем расходов бюджета Пензенской области в 2017 году составит соответственно 42 млрд 420,9 млн рублей, в 2018-м — 42 млрд 835,4 млн, в 2019-м — 46 млрд 37,8 млн рублей.

При формировании объема и структуры бюджетных расходов были учтены такие приоритетные направления как обязательное обеспечение расходных обязательств, установленных действующим законодательством, выполнение майских указов президента в части оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поддержки семьи и материнства, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация мер социальной поддержки населения с учетом внедрения критериев нуждаемости и адресности, поддержка реального сектора экономики, предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, отмечают в региональном Минфине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Пензенской области на 2016 год в первоначальном варианте был принят со следующими характеристиками: объем доходов прогнозировался в размере 38,303 млрд рублей, расходов — 38,409 млрд рублей, дефицит — 105 млн рублей или 0,27% от расходной части.

30 сентября с учетом внесенных изменений в бюджет Пензенской области общий объем доходов составил 45 млрд 954 млн 31,2 тыс. рублей, расходов — 46 млрд 224 млн 168,4 тыс., дефицит — 270 млн 137,2 тыс.

Напомним, госдолг Пензенской области на 1 января 2016 года составлял 21 млрд 262,7 млн рублей, из них бюджетные кредиты — 9 млрд 439,18 млн, коммерческие кредиты — 11 млрд 755,35 млн.

На 1 октября 2016 года госдолг региона составил 21 млрд 249,7 млн рублей, из них бюджетные кредиты — 10 млрд 597,8 млн рублей, коммерческие кредиты — 10 млрд 596,7 млн рублей.