Москва, 28 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе трехсторонней комиссии заявила, что в правительстве не рассматривается вопрос введения пособия по бедности, сообщает НТВ.

ИА REGNUM Ольга Голодец

По ее словам, это вопрос к министерству, «сотрудники которого позволяют высказывать свои личные мнения».

Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью «Российской газете» заявила, что было бы правильно обсудить возможность введения нового вида пособия — по бедности.

Она отметила, что такая инициатива не отражена в проекте бюджета на 2017−2019 годы.