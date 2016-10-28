Санкт-Петербург, 28 октября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Мариинский дворец, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга, ожидает поставок морепродуктов на сумму более 830 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

cegoh Креветки

Столовая дворца намерена закупить 22 вида морепродуктов, среди которых значатся 55 килограмм тигровых креветок, 15 кг лососевой икры, 120 кг лосося и другие морские деликатесы.

Подрядчик должен будет обеспечить депутатов и сотрудников Заксобрания морепродуктами до конца года. Итоги конкурса подведут 7 ноября 2016 года.

Депутаты органов власти российских регионов обеспечиваются не только качественным питанием в служебных столовых. Так, в конце сентября стало известно, что депутаты Волгоградской областной думы намерены закупить 500 теплых пледов на сумму более 281 тыс. рублей. Ранее областная дума выступила заказчиком 220 стеганых шерстяных одеял на сумму более 246,5 тыс. рублей.

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В конце августа 2016 года постановлением правительства РФ утверждены Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд исключительно в случае закупок с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1 млрд рублей.

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