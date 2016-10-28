Москва, 28 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Все воинские части и организации Минобороны России до 2020 года будут обеспечены информационно-справочной правовой системой «Армюрист». Об этом заявил директор Правового департамента Минобороны России Олег Безбабнов.

tourister.ru Министерство обороны РФ

«В 2015 году мы анонсировали создание «Армюриста», а в этом система уже введена в эксплуатацию в центральных органах военного управления, главных командованиях видов Вооруженных сил РФ, командованиях военных округов, Северного флота, региональных управлениях правового обеспечения, а также военных комиссариатах», — отметил Безбабнов.

В 2016 году пользователей ждет серьезное обновление системы — в частности к основному функционалу добавятся модуль, содержащий подборку основных правовых актов, которые обязан знать каждый военнослужащий.