Москва, 28 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Мировым странам, которые ведут борьбу против террористических группировок в Сирии, не стоит поддаваться на провокации. Об этом, как передает «ТВ Центр», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Последнее развитие событий (в Сирии) лишний раз убеждает, что бороться с терроризмом нужно бескомпромиссно и последовательно, не поддаваясь на провокации «, — сказал российский дипломат.

При этом Лавров добавил, что количество провокаций на территории Сирии в последнее время становится все «больше и больше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2016 г. исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк сообщил о бомбардировке школы города Хасс провинции Идлиб (Сирия), произведенной 26 октября, в результате которой погибли 28 человек (22 школьника и 6 учителей). Сирийская обсерватория прав человека, базирующаяся в столице Великобритании, поспешила обвинить в бомбардировке РФ.

В свою очередь, представитель Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Конашенков опроверг обвинения, предоставив данные оперативного мониторинга территории, согласно которым в провинции Идлиб 26 октября ВКС РФ и ВВС Сирии не вели боевых действий.

Читайте также: Лавров: Без подавления террористов мы рискуем проиграть на Ближнем Востоке

Читайте также: ООН требует расследования атаки на школу в провинции Идлиб