Нижний Новгород, 28 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Сумма в 600 млн рублей, на которую сокращен объем налоговых для спонсоров нижегородских спортклубов, взята не «с потолка». За основу взята ситуация, когда в Нижегородской области только начала применяться такая схема финансирования профессиональных спортивных команд.

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Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат областного Законодательного собрания, глава фракции КПРФ Владислав Егоров. Именно коммунисты несколько лет добивались сокращения этой статьи расходов. В предыдущем созыве Заксобрания сделать этого не удалось, так как фракция КПРФ продвигала этот вопрос в одиночку. В новом созыве, когда в парламенте образовалась целая группа депутатов из разных фракций, критически настроенных к действиям областного правительства, к коммунистам присоединились представители других политических партий. В том числе и представители парламентского большинства — «Единой России».

По словам Егорова, несколько лет назад, когда в Нижегородской области только начинала вводиться схема финансирования спортивных клубов через предоставление налоговых льгот спонсорам спортивных клубов, объем этой льготы составлял именно 400 млн рублей.

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«И ничего, все играли. Играли лучше чем сейчас в пять раз. Почему же сейчас, когда объем льгот для спонсоров составляет миллиард рублей, клубы банкротятся?. Мне кажется, что именно этот миллиард и взят с потолка. По такой схеме можно освоить и пять миллиардов. А почему столько надо — мы никогда этой информации не получали», — уточнил Егоров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Законодательное собрание Нижегородской области утвердило поправки в региональное законодательство, в соответствии с которыми объем налоговых льгот для предприятий, оказывающих спонсорскую помощь профессиональным спортивным командам, сокращен с 1 млрд до 400 млн рублей.

Губернатор Валерий Шанцев призывал депутатов отказаться от принятия этой поправки, заявляя о том, что в современной политической ситуации спорт высоких достижений требует серьезной поддержки.

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В то же время представители так называемого «городского лобби» в Заксобрании (группа депутатов, объединившихся вокруг бывшего главы Нижнего Новгорода, а ныне вице-спикера областного парламента Олега Сорокина) выступили за снижение этой статьи расходов. По словам самого Сорокина, действующая схема финансирования спортивных клубов абсолютно не прозрачна и необходимо выяснить как и на какие цели тратятся многомиллионные средства.

Автором поправки стал депутат Владимир Буланов, состоящий во фракции КПРФ. Внося поправку, он не предоставил никаких экономических обоснований для того, почему сумма налоговых льгот должна быть сокращена именно на 600 млн рублей.

Среди компаний-спонсоров в областном министерстве спорта называют, в частности, «Ростелеком», «ТНС энерго», «Группу ГАЗ», «ОМК-Сталь». Среди получателей спонсорской помощи хоккейный клубы «Торпедо» и «Скиф», баскетбольный клуб «Нижний Новгород», волейбольную команду «Губерния», футбольную команду «Волга» и другие.