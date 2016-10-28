Ловивший покемонов в храме блогер Соколовский вновь отправлен в СИЗО
Екатеринбург, 28 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге блогер Руслан Соколовский переведён из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Решение об изменении меры пресечения сегодня, 28 октября, принял Кировский районный суд Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для изменения меры пресечения стало нарушение условий домашнего ареста. Так, в жилище Соколовского пришла девушка, которая хотела поздравить его с днём рождения. По некоторым данным, она является свидетельницей по его делу, и с ней общаться ему было запрещено. Блогер, по его словам, попросил её уйти, но тут пришёл инспектор, который и обнаружил нежелательную гостью.
Сам блогер был готов к тому, что ему ужесточат меру пресечения. На суд он пришёл с вещами для СИЗО. В изолятор его отправили до 23 января 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Руслан Соколовский был задержан в начале сентября. 3 сентября суд отправил его в СИЗО. А 8-го Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.
Летом он ловил покемонов в Храме-на-Крови и затем разместил об этом видео в своём блоге. Среди предъявляемых ему обвинений: оскорбление чувств верующих и разжигание вражды.