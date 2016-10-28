Екатеринбург, 28 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге блогер Руслан Соколовский переведён из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Решение об изменении меры пресечения сегодня, 28 октября, принял Кировский районный суд Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Поводом для изменения меры пресечения стало нарушение условий домашнего ареста. Так, в жилище Соколовского пришла девушка, которая хотела поздравить его с днём рождения. По некоторым данным, она является свидетельницей по его делу, и с ней общаться ему было запрещено. Блогер, по его словам, попросил её уйти, но тут пришёл инспектор, который и обнаружил нежелательную гостью.

Сам блогер был готов к тому, что ему ужесточат меру пресечения. На суд он пришёл с вещами для СИЗО. В изолятор его отправили до 23 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Руслан Соколовский был задержан в начале сентября. 3 сентября суд отправил его в СИЗО. А 8-го Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Летом он ловил покемонов в Храме-на-Крови и затем разместил об этом видео в своём блоге. Среди предъявляемых ему обвинений: оскорбление чувств верующих и разжигание вражды.