Псков, 28 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Проект бюджета Псковской области на 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов потупит в Псковское областное собрание депутатов до 23 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, соответствующий правовой акт приняли депутаты на заседании 27 октября.

sobranie.pskov.ru Псковское областное собрание

«В соответствии с законом «О бюджетном процессе в Псковской области» законопроект об областном бюджете губернатор должен внести на рассмотрение собранию не позднее 1 ноября текущего года. Однако из-за задержки рассмотрения федерального бюджета этот срок перенесён на 23 ноября», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что федеральный закон дал право регионам и муниципальным образованиям в 2016 году самим определять сроки внесения проектов своих бюджетов в законодательный (представительный) орган.