Вашингтон, 28 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Американские специалисты пришли к выводу, что люди значительно дольше и с большим желанием занимаются зарядкой и физическими упражнениями, если рядом с ними находится их «конкурент». Результаты эксперимента ученые опубликовали в издании Preventive Medicine Reports.

Нестерова-Берзина Мария. Будь физкультурницей! 1946

Как пояснил Дамон Сентола из университета Пенсильвании, в центре внимания в спортивных залах зачастую оказываются наименее активные посетители, из-за чего они впоследствии посещают зал еще реже.

«С другой стороны, при наличии некоего соревнования тон задают наиболее активные люди. Это стимулирует других заниматься спортом, так как люди начинают ожидать от себя большего», — отмечает он.

На протяжении 11 недель ученые наблюдали за 800 студентами, которым предложили бесплатно ходить в тренажерный зал якобы в рамках программы укрепления здоровья. При этом были созданы несколько сайтов, часть из которых отражала позитивную или негативную статистику посещений, а также индивидуальные результаты студентов или «командные» итоги их занятий. Оказалось, что студенты, заходившие на «соревновательные» версии сайтов, в среднем ходили на тренировки в два раза чаще остальных.