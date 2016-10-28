Бишкек, 28 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Киргизии Бакыт Шаршембиев, находящийся с рабочим визитом в Москве, проводит переговоры с руководством «Ростелекома» о налаживании транзита интернет-связи через Китай. Об этом было заявлено на заседании фракции «Ата Мекен» киргизского парламента сегодня, 28 октября, пишет «Вечерний Бишкек».

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Депутат Каныбек Иманалиев, выслушав доклад представителя Госкомсвязи, выразил возмущение в связи с тем, что Киргизская Республика не может в полной мере использовать свои преимущества в составе Евразийского экономического союза для решения подобных проблем.

Также народного избранника заинтересовало, какая сумма необходима для прокладки новой интернет-магистрали, в случае, если соответствующие договоренности с российской и китайской сторонами будут достигнуты, и где будут изыскиваться денежные средства на реализацию этого проекта?

В ответ на это чиновник сообщил, что такие расчеты еще только предстоит сделать и, поскольку этот вопрос находится вне его компетенции, то парламентариям придется дождаться возвращения Госкомитета информационных технологий и связи, который сможет предоставить им более подробную информацию по данной теме.

Недовольство ситуацией, когда Казахстан пытается диктовать невыгодные Киргизии условия, выразила и депутат Наталья Никитенко, пишет «Zanoza.kg».

«Мы постоянно слышим о сложностях с экспортом нашей продукции. Несмотря на постоянные переговоры, никто не может дать нормального ответа и в отношении экспорта, и интернета. Они знают, что они монополисты», — подчеркнула депутат.

В свою очередь лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подчеркнул, что Киргизской Республике ни в чем нельзя зависеть от близкого друга, коим считается Казахстан.

Глава Ассоциации операторов связи Киргизии Нурбек Абасканов сообщил о том, что Киргизия намерена взять у Китая интернет-канал с пропускной способностью в 50 — 100 гигабит. По его словам, это будет резервный вариант на случай отключения Интернета казахскими провайдерами, уточняет «Tazabek».

Между тем, представитель госкомпании «Альфа Телеком» (оператор мобильной связи «Мегаком» — прим. ИА REGNUM ) высказал мнение о том, что Китаю невыгодно сотрудничать с Киргизией. «Многие казахские провайдеры также не хотят напрямую работать с нами, так как у нас маленький объем. Они говорят, чтобы мы шли к своим местным или брали большой объем», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2016 года казахские операторы связи уведомили своих киргизских коллег о повышении тарифов на интернет для Киргизии в 2 — 4 раза. Киргизская сторона посчитала это неприемлемым и обвинила казахских провайдеров в ценовом сговоре. Операторы связи Казахстана выступили с опровержением. Впоследствии Казахстан и Киргизия договорились о возврате к прежним расценкам на транзит интернета.

Несмотря на это, депутаты парламента Киргизии потребовали от правительства продолжить поиск более дешевых и надежных поставщиков интернета, которые станут альтернативой провайдерам Казахстана.