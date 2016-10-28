Калуга, 28 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум.



pravovoyicentr.ru ДТП

Порядка 1349 происшествий зарегистрировано на калужских дорогах за девять месяцев 2016 года. За это время в ДТП погибло 164 человека и 1784 травмировано, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечено около 500 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так, за 9 месяцев этого года на автодорогах области сотрудниками ГИБДД было задержано 4906 нетрезвых водителя, а в 104 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей 29 человек погибло и 135 ранено

Между тем, калужские госавтоинспекторы постоянно ищут новые формы профилактической работы. К примеру, в городе Малоярославец появились первые в регионе информационные стенды нового типа, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Стенды установлены в местах, где отмечается наиболее высокая аварийность и в том числе, на федеральной автотрасе А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль», которая проходит по центральной части города.

Эти информационные панно призывают пешеходов при переходе через дорогу убедиться в собственной безопасности и иметь при себе в темное время суток световозвращающие элементы. Также в Малоярославце уже обустроены два пешеходных перехода, расположенные по соседству со школами.