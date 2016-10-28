Москва, 28 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Судебные приставы России за 9 месяцев 2016 года собрали с должников по алиментам более 15 млрд рублей, что больше показателя 2015 года за аналогичный период на 2,6 млрд рублей. Об этом сегодня, 28 октября, заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков, сообщили в ФССП.

Schekinov Alexey Victorovich Судебный пристав за работой

С начала года увеличилось до 533,5 тысячи количество оконченных и прекращенных исполнительных производств. Это на 12,4 тысячи больше, чем за 9 месяцев 2015 года.

Кроме того, в 2016 году на исполнении в территориальных органах ФССП России, с учетом остатка, находилось 1,4 миллиона исполнительных документов по алиментам, что на 25,9 тысячи меньше показателя 2015 года.

По славам Парфенчикова, «наиболее действенными мерами стали ограничение на выезд для должников, ограничение в праве управления транспортным средством».