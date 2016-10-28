Челябинск, 28 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Задержанный правоохранительными органами Челябинска 36-летний житель Челябинска добровольно сдался властям и повинился в совершенном поступке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах региона.

955169 Поджог

Напомним, 25 октября ГУ МВД по Челябинской области распространило сообщение о задержании сотрудниками центра «Э» и оперативниками челябинского УФСБ о задержании подозреваемого в поджоге строящейся часовни в ноябре 2015 года. В 2015 году было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» Представители Челябинской епархии оценили ущерб в 300 тыс. рублей.

В настоящее время известно, что подозреваемый почти через год самостоятельно пришел в правоохранительные органы. На первом опросе сообщил, что поджог был совершен им умышленно в связи с ненавистью к церкви. Сейчас же гражданин заявил, что его замучила совесть, пишет издание Znak.com.

По сообщению ГУ МВД по Челябинской области, 36-летний подозреваемый ранее имел проблемы с законом. Ранее он был осужден за правонарушения против личности и собственности, не один раз привлекался к административной ответственности, в том числе за уничтожение или повреждение чужого имущества. На текущий момент с подозреваемого взята подписка о невыезде.

По сообщениям некоторых СМИ, есть основания полагать, что подозреваемый принадлежал к группировкам с субкультурой скинхедов. В настоящее время следователи выясняют мотивы и все обстоятельства совершенного правонарушения, а также его возможную причастность к совершению подобных деяний.