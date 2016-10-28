Москва, 28 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Директор Большого московского государственного цирка Эдгар Запашный подал исковое заявление в Басманный суд, в котором просит взыскать с актера Валерия Николаева 2,5 млн рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила РАПСИ адвокат заявителя Людмила Айвар.

Kremlin.ru Эдгард Запашный

«Запашный (…) просит Басманный суд Москвы взыскать с актера В. Николаева 2,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания ответчика в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия», из которых следует, что дрессировщик якобы жестоко обращается с животными», — уточнила она.

При этом адвокат добавила, что директор Большого цирка просит столичный суд обязать артиста опровергнуть распространенные ранее сведения.

Рассмотрение иска в Басманном суде намечено на 31 октября 2016 г.