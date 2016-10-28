Благовещенск, 28 октября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Благовещенске организована доследственная проверка по факту избиения ученицы одной из школ, сообщает 28 октября следственное управление СК РФ по Амурской области.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Как поясняют следователи, поводом к проверке стала видеозапись, опубликованная одним из СМИ, на которой видно, как школьница подвергается избиению. В настоящее время правоохранители выясняют, кто именно совершал противоправные действия в отношении девочки, а также устанавливают подробности происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября в интернете появилось видео, на котором девочку-подростка ладонью и кулаком избивает сверстница. В дальнейшем к избиению школьницы присоединились еще несколько человек.