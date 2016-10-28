Пенза, 28 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Договоренности о финансовой поддержке бюджета Пензенской области достигнуты на встрече губернатора Ивана Белозерцева с заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона, не указывая, какие конкретно достигнуты договоренности, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно официальной информации, обсуждены вопросы финансовой дисциплины, прогноз исполнения регионального бюджета, новые подходы в бюджетном процессе на 2017 и последующие годы, в том числе по планированию доходов.

В ходе беседы в центре внимания были также особенности формирования и расходования средств Дорожного фонда, детали предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«Замглавы Минфина Леонид Горин отметил высокий уровень управления финансами в Пензенской области. 1 степень качества в сфере государственного управления бюджетом регион получил по итогам мониторинга соответствующей работы в 2015 году», — отмечают власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Пензенской области на 2016 год в первоначальном варианте был принят со следующими характеристиками: объем доходов прогнозировался в размере 38,303 млрд рублей, расходов — 38,409 млрд рублей, дефицит — 105 млн рублей или 0,27% от расходной части.

Законодательное Собрание Пензенской области 30 сентября одобрило увеличение общего объема доходов и расходов регионального бюджета-2016 на 893 млн 322,4 тыс. рублей. В результате доходы составили 45 млрд 954 млн 31,2 тыс. рублей, расходы — 46 млрд 224 млн 168,4 тыс., дефицит — 270 млн 137,2 тыс.

Госдолг Пензенской области на 1 января 2016 года составлял 21 млрд 262,7 млн рублей, из них бюджетные кредиты — 9 млрд 439,18 млн, коммерческие кредиты — 11 млрд 755,35 млн.

На 1 октября 2016 года госдолг региона составил 21 млрд 249,7 млн рублей, из них бюджетные кредиты — 10 млрд 597,8 млн рублей, коммерческие кредиты — 10 млрд 596,7 млн рублей.