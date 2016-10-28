Минск, 28 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Белоруссию премьер-министр Армении Карен Карапетян в Минске провел беседу с глазу на глаз с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

http://government.ru Карен Карапетя и Дмитрий Медведев

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба правительства Армении, подчеркнув то обстоятельство, что обе страны прежде всего связывают стратегические союзнические отношения, премьер-министры Карен Карапетян и Дмитрий Медведев отметили важность шагов, осуществляемых в направлении еще большего углубления двусторонних торгово-экономических отношений, принимая во внимание также то обстоятельство, что членство Армении и России в Евразийском экономическом союзе открывает новые возможности и перспективы.

На заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Карен Карапетян выступил также с речью, в которой отметил, что международная деятельность, которая идёт в русле формирования внешнеторговой политики ЕАЭС, углубления экономических отношений союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями, в первую очередь, призвана содействовать модернизации национальных экономик государств-членов и повышению уровня их конкурентоспособности.

«В этом контексте важна последовательная работа с профильными структурами системы ООН, а также в направлении фиксации контуров взаимодействия с Европейским союзом, Шанхайской Организацией Сотрудничества и другими организациями», — цитирует премьер-министра Армении пресс-служба правительства.

По его словам, ряд инициированных переговорных процессов, в частности с Китаем, Израилем и Сербией нужно расширить через запуск предметного рассмотрения целесообразности начала переговоров и с другими странами. «Принимая во внимание уже проведённую работу по заключению возможного соглашения о зоне свободной торговле с Республикой Индия, представляется целесообразным рассмотрение Высшим Евразийским экономическим советом в декабре текущего года также и вопроса о начале переговоров по треку ЕАЭС-Индия, без его привязки к вопросу о сотрудничестве в многостороннем формате ЕАЭС-ШОС», — сказал Карапетян.

Отдельное внимание в своём выступлении глава армянского правительства уделил вопросу заключения соответствующего соглашения с Ираном.

«Как нам представляется, имеются возможности для одновременной работы над конструкцией, обеспечивающей реализацию временного соглашения параллельно с переговорами между ЕАЭС-Ираном по заключению соглашения о свободной (преференциальной) торговле.

Мы исходим из того, что расширение международного и многоформатного взаимодействия, должно быть основано на реальных предпосылках и строиться с учётом реальной готовности третьих стран к налаживанию взаимодействия как с государствами-членами ЕАЭС по отдельности, так и с Евразийским союзом в целом», — резюмировал Карен Карапетян