Москва, 28 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Решение о введении пособия по бедности может сопровождаться сокращением или ликвидацией других форм социальной поддержки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 октября замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя предложение первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко ввести в России пособие по бедности.

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«Идея сама по себе неплохая, но есть замечания. В частности размер этого пособия может быть чисто символическим, и, скорее всего, таким и будет в нынешних условиях», — считает депутат.

Кроме того, проблему бедности пособием не решить, убежден парламентарий. «Надо менять экономическую и бюджетную политику, чтобы было меньше бедных, пока же проводимая экономическая и бюджетная политика больше способствует бедности, чем борется с ней», — полагает Емельянов.

Парламентарий высказал опасения, что введение такого пособия может привести к отмене других социальных льгот. «Я не исключаю, что параллельно решение будет сопровождаться сокращением или ликвидацией других форм социальной поддержки — давно говорится о так называемой адресной помощи, чтобы давать социальную поддержку только подлинно нуждающимся, и часто под этим предлогом предлагают лишить социальной поддержки такие социальные группы, которые вроде бы в ней нуждаются, но по каким-то формальным признакам не подходят», — подчеркнул он.

При введении подобного пособия следует не допустить, чтобы оно «привело к социальному иждивенчеству», указывает Емельянов. «Сама идея пока слишком абстрактна. Дьявол будет в деталях, и эти детали надо исследовать», — заключил он.

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко высказалась за введение в России пособия по бедности, которое могло бы выплачиваться преимущественно семьям с детьми и одним работающим родителем. При этом она оговорилась, что до 2019 года в бюджете мер такой поддержки не предвидится.