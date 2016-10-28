Москва, 28 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Альтернативные источники имеют множество минусов, начиная от дороговизны таких проектов, заканчивая тем, что повышают зависимость человека от погодных условий. Возникает вопрос: почему именно возобновляемые источники энергии, а не эффективная атомная энергетика в последнее время становятся все более популярными, особенно в Европе. По мнению заместителя начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Ирины Поминовой, альтернативная энергетика Европе необходима в политических целях, то есть чтобы сократить зависимость от импорта энергоносителей.

Leaflet Альтернативная энергетика

«Да, дороговизна и нестабильность (необходимость наличия резервных мощностей при использовании ВИЭ) сохраняется, но развитые страны нацелены на повышение энергетической безопасности. Для Европы ВИЭ — это, прежде всего, путь снижения зависимости от энергетического импорта. По поводу продвижения атомной энергетики между европейскими странами согласия нет», — отметила в интервью ИА REGNUM эксперт.

Как развитие ВИЭ скажется на атомной энергетике

Мирный атом может ощутить возрастающую конкуренцию со стороны альтернативных источников энергии, так как и атомная энергия, и ВИЭ находят основное применение в электроэнергетике и рассматриваются как «чистые» источники энергии, способствующие достижению климатических целей. Но, во-первых, это конкурентное давление наметилось еще в середине 2000-х годов, когда ВИЭ вошли в фазу активного роста, а в атомной энергетике, напротив, наметилась тенденция к снижению, усиленная в 2011 году аварией на японской АЭС Фукусима-1. Во-вторых, основное значение для развития атомной отрасли имеет экономическая эффективность и технологическая безопасность, говорит Поминова.

Она пояснила: «В свете снижения цен на углеводороды, атомная отрасль в текущем периоде ощущает возрастающее давление и со стороны ископаемых источников энергии. В плоскости же поддержки «чистой», низкоуглеродной энергетики важным моментом для ВИЭ стало достижение в конце 2015 года и подписание в 2016 году Парижского соглашения по климату, но здесь распространение ВИЭ (снижение затрат в отрасли), в первую очередь, создает угрозу для угля».

Проблемы альтернативной энергетики

В то же время сегодня возобновляемые источники энергии испытывают ряд проблем, среди которых, например, инвестиционные барьеры в развивающихся странах, а также медленное развитие альтернативной энергетики в секторе отопления. Как отмечает замначальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ, основным «технологическим» барьером в развивающихся странах остаются все еще высокие издержки на ВИЭ даже для случаев наиболее конкурентных из них — фотовольтаики и ветроэнергетики. Еще одна причина — отсутствие мер государственной поддержки. В частности, возможностей присоединения к сетям, а без них ВИЭ еще не удается получить широкого распространения.

«В секторе отопления наиболее востребована биоэнергия, но она не столь конкурентна, и позиции традиционных источников энергии здесь пока достаточно сильны. В транспортном секторе биотопливо конкурирует не только с подешевевшей нефтью, но и в ряде случаев с газом, электроэнергией. Кроме того, к биотопливу первого поколения, то из сельскохозяйственных культур, возник ряд вопросов, в том числе с точки зрения конечного положительного эффекта для климата», — обращает внимание эксперт.

«Чистая» энергия только для богатых?

Важно также отметить, что развитие ВИЭ происходит крайне неравномерно. Например, ряд азиатских стран продолжает строить угольные станции, в то время как ключевым рынком для роста ВИЭ остается Китай, на втором месте — США, далее — ЕС. С чем это связано? Как говорит Поминова, из-за относительной дороговизны альтернативной энергетики ВИЭ наиболее востребованы в развитых странах, где есть для этого политическая воля и соответствующая государственная поддержка, а также население, которое имеет возможность и желание платить больше за «чистую» энергию.

В развивающемся мире, особенно в тех регионах, перед которыми достаточно остро стоит проблема энергетической бедности (наряду с Африкой к ним относится Юго-Восточная Азия и Индия), на первом месте стоит экономика, поэтому, несмотря на усиливающиеся климатические ограничения, эти страны будут продолжать строить угольные электростанции, выбирая наиболее доступные альтернативы. С другой стороны, у ВИЭ есть перспективы и в этих странах — как вариант для децентрализованных систем, по линии международной поддержки альтернативных проектов и, возможно, в целях развития внутренних источников энергии, сказала эксперт.

«Китай необходимо рассматривать отдельно — страна потребляет 22% произведенной в мире энергии, и основу его текущего энергетического баланса составляет уголь. Движение в сторону ВИЭ для Китая продиктовано и экологическими соображениями, и соображениями энергетической безопасности. Кроме того, Китай является и одним из крупнейших производителей ВИЭ по ряду направлений. Здесь можно упомянуть, что у Китая и самые масштабные планы по развитию атомной энергетики в мире», — напомнила Ирина Поминова.

ИА REGNUM писало о том, что ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет по применению в мире возобновляемых источников энергии, согласно которому популярность ВИЭ набирает обороты. В 2015 года около 500 тыс. солнечных панелей устанавливались каждый день, что привело к рекордному росту «зеленых» источников электроэнергии, которые обогнали уголь по объему мощностей. Также, по данным МЭА, каждый час в таких азиатских странах, как например, Китай, запускали по две ветровые турбины. Это, в свою очередь, резко изменило прогноз агентства относительно темпов роста использования возобновляемых источников энергии. По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, сегодня наблюдается трансформация на мировом рынке электроэнергии, в котором лидируют возобновляемые источники.

В докладе энергетического агентства отмечается, что частично этот рост связан с падением стоимости солнечных панелей и наземных ветряных установок. В 2015 году было установлено рекордное число «зеленых» установок — 153 гигаватт. В большинстве случаев речь идет о ветряных и солнечных установках. Общий объем превышает общую мощность в Канаде. Кроме того, этот объем превышает объем мощностей на конвенционных горючих ископаемых и АЭС, введенных в эксплуатацию в прошлом году. Таким образом, альтернативные источники энергии обогнали уголь по общим объемам мощностей, но не в электрогенерации.

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