Ярославль, 28 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В зимний период улицы Ярославля будут убираться по-новому. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города, вместо песко-соляной смеси будут применяться исключительно природные реагенты: техническая соль и жидкий реагент.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Уборочная техника на Советской площади в Ярославле

В Агентстве уточнили: жидкие реагенты применяются при температуре воздуха до — 10 С. Если же столбик термометра опускается ниже этой отметки, используются твердые реагенты — для предотвращения наледи. При этом мосты, путепроводы, спуски и подъемы обрабатываются только твердыми противогололедными материалами.

«Такая мера позволит значительно облегчить уборку прибордюрных частей и тротуаров после зимы, поскольку не будет складироваться песок, который ранее использовался для обработки. Качество материалов проверено в лабораторных условиях и соответствует всем нормативным требованиям», — пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Александр Пруденков.

В мэрии Ярославля подчеркивают, что работа «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» и подрядных организаций организована в круглосуточном режиме, в диспетчерских службах ежечасно контролируются изменения погодных условий. Кроме того организовано круглосуточное дежурство специализированных машин, заправленных реагентами.

«Агентству поставлена задача работать на опережение, для чего между диспетчерской организации и дежурной службой мэрии налажена оперативная связь для своевременного реагирования и принятия необходимых мер. Кроме того, в качестве дополнительной меры контроля работа подрядчиков отслеживается сотрудниками диспетчерской службы Агентства при помощи системы ГЛОНАСС», — отмечается в официальном сообщении мэрии Ярославля.