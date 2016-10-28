Краснодар, 28 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. «Оренбург» — непростая команда и играть с ними было очень непросто. Они здорово оборонялись, и нам непросто было что-то создавать в атаке, а когда мы все же создавали моменты, то не могли их использовать», — так прокомментировал исход встречи ФК «Краснодар» с «Оренбургом» защитник «быков» Андреас Гранквист, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Оренбург»

Шведский футболист отметил, что на дальнейший ход игры очень сильно повлияло то, счет открыли гости.

«Быстро забить у нас не получилось. Нам пришлось отыгрываться дважды, это было непросто. Но все же нам удалось вырвать победу и это самое главное», — поделился Гранквист.

Защитник «быков» считает, что победа досталась команде вполне заслуженно, потому что «Краснодар» был сильнее.

«Я не согласен с позицией главного тренера «Оренбурга», который сказал, что рефери все свистки давал только в одну стороны. Немало фолов он зафиксировал и с нашей стороны в эпизодах, которые, возможно, того не требовали. Считаю, что сопернику не стоит жаловаться на арбитра. Они проиграли не из-за его решений», — добавил футболист.

Игра для команды, по словам защитника, оказалась тяжелой. «Мы потратили много сил, потому что играли 120 минут. Плюс дождь тоже наложил свой отпечаток, из-за него поле было тяжеловатым. Не скрою, мы устали. Тем не менее, у нас хороший состав и длинная скамейка. Мы успеем восстановиться, и, думаю, нам хватит сил на то, чтобы сыграть с «Анжи» так, как мы умеем. Мы будем настраиваться только на победу», — заявил Андреас Гранквист.

Он отметил, что Кубок — очень важный для команды турнир. Кроме того, это и способ попасть в следующем сезоне напрямую в Лигу Европы.

«В Кубке все бьются до последнего, легких матчей здесь не бывает, — сказал шведский футболист. — И к каждой игре, как и ко всему турниру нужно относиться со всей серьезностью. Только так можно будет достичь успеха».

Добавим, что в овертаймах «Краснодар» никогда не проигрывал. Матч 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2016/2017 против «Оренбурга» исключением не стал. Это был для команды 26-й матч в рамках Кубка России и 18-я победа при общей разнице мячей 45−26 в свою пользу. При этом на своем поле черно-зеленые в рамках этого турнира выиграли 9 матчей из 11-ти.

Напомним, матч завершился с победным счетом 3:2 в пользу «Краснодара», который пробился в ¼ финала Кубка России. В основное время размочить счет футболистам не удалось, в итоге, команды продолжили выяснение отношений в овертайме.

Следующий домашний матч ФК «Краснодар» на новом стадионе состоится 6 ноября. Черно-зеленые снова примут дома гостей из «Оренбурга», на этот раз — в рамках РОСГОССТРАХ Чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Продажа билетов уже началась.