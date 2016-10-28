Киев, 28 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят испытания новейших средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко на своей странице в соцсети Facebook.

High Contrast Система ПВО

«Проводим испытания возможностей систем противовоздушной обороны, в частности новейших отечественных разработок, — написал он. — Имеем достойные результаты».

При этом Муженко добавил, что данные мероприятия повысят эффективность применения как систем радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск, авиации, так и противовоздушной обороны в целом.

«Воздушные силы шаг за шагом приобретают новые возможности», — отметил начальник Генштаба ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого новые власти Украины объявили о начале проведения «АТО» в Донбассе.

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