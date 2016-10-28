Якутск, 28 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. 25 октября 2016 года на XXIV (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра Жиркова парламентарии республики приняли в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об официальной символике в Республике Саха (Якутия)», инициированный Главой Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Герб Якутии

Проект закона разработан в связи с изменениями, внесёнными в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия). 15 июня 2016 года был принят Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», в соответствии с которым в части 2 статьи 47 Конституции республики наименование «Республика Саха (Якутия)» изложено на языке саха — «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ».

Теперь, согласно Конституции республики, Государственный герб Якутии представляет собой круг, в центре которого расположено изображение древнего всадника со знаменем с наскальных рисунков реки Лена, на фоне солнечного диска-щита, помещённого в обрамление с традиционным национальным орнаментом в виде семи ромбических кристаллообразных фигур и надписями «Республика Саха (Якутия)» и «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ».

В этой связи в статье 5 республиканского закона «Об официальной символике в Республике Саха (Якутия)», регулирующей положения о Государственном гербе, Государственном флаге и Государственном гимне, на Государственном гербе Якутии наименование «Саха Республиката» заменено словами «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ».

Таким образом, изменится изображение Государственного герба Республики Саха (Якутия) в части замены надписи названия республики на языке саха.

Кроме того, в соответствии с принятыми изменениями летом 2016 года в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) в части сокращения количества судей Конституционного суда Якутии с 7 до 5 судей, принят конституционный закон «О внесении изменений в статьи 6 и 113 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве», вносящий соответствующие поправки.