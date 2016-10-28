Ярославль, 28 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Восемь муниципальных образований Ярославской области находятся в «зоне риска» по вопросам теплоснабжения. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в числе самых проблемных числятся Ярославский, Переславский, Ростовский, Тутаевский, Пошехонский, Рыбинский районы, а также Рыбинск и Переславль-Залесский.

фото yarregion.ru Виталий Ткаченко

«Для глав районов эта зима станет своеобразным экзаменом. Она покажет, кто может грамотно организовать процесс подготовки к холодам, а кому это не по силам. Приход зимы для нас должен быть не внезапным, а ожидаемым. Это значит, что все службы должны быть полностью готовы к работе при минусовых температурах и в условиях снегопада. Я прошу глав муниципальных образований уже сегодня предоставить в адрес моей приемной информацию о текущем состоянии дел», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Все муниципальные образования должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду в срок до 15 ноября. При этом, по информации правительства, проблемы в части подготовки коммунальных сетей есть в Некрасовском, Некоузском, Мышкинском, Переславском, Пошехонском районах и в Переславле-Залесском. Но наиболее сложная ситуация — в Тутаевском районе, где готовность котельных составляет всего 76,7%. Пошехонский, Переславский и Тутаевский районы также затягивают сроки подключения объектов соцсферы и жилого фонда к теплу.

Однако, отмечают в правительстве, в текущем отопительном сезоне показатель аварийности в целом ниже, чем в прошлом. Проблемной обстановка остается только в Ростовском МР и Рыбинске. Главы этих муниципальных образований сослались на высокую изношенность коммунальных сетей (свыше 70%) и заверили, что полностью готовы к возникновению нештатных ситуаций: аварийные бригады сформированы, создан аварийный фонд.