Монреаль, Канада, 28 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с критикой организаторов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. По мнению экспертов, тесты на допинг в рамках Игр не были проведены надлежащим образом, сообщает издание Inside The Games.

wallspaper.ru Допинг

Замечания агентства изложены в докладе, состоящем из 55 страниц. Как отмечают специалисты WADA, некоторых атлетов попросту не смогли найти для взятия у них допинг-проб.

Также отмечается недостаточное количество персонала, специально обученного для выявления допинга. Это и специалисты, непосредственно проводящие пробы на допинг, и сотрудники, которые должны были провожать спортсменов на тесты.

Сопровождающие не могли войти в некоторые помещения, иногда они опаздывали к спортсменам, а в ряде случаев не приходили к ним вовсе. Некоторые из них не владели английским языком. Таким образом, заключили в WADA, ежедневные задачи по тестированию участников Олимпиады оказалось невозможно выполнить.