Москва, 28 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Официальная Москва надеется на подписание конвенции о статусе Каспийского моря на предстоящем Каспийском саммите. Об этом 28 октября в ходе встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня хотел бы также обменяться мнениями о подготовке пятого Каспийского саммита, где мы все рассчитываем подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря», — сказал Лавров.

Напомним, ранее в министерстве заявляли о надежде на подписание конвенции о статусе Каспийского моря в начале 2017 года.