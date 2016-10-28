Москва, 28 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Московский арбитражный суд сегодня, 28 октября, удовлетворил ходатайство Литвы о прекращении рассмотрения в России иска бизнесмена Владимира Антонова к Литовской республике. Такое решение огласила судья Татьяна Ишанова, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Банкир Антонов с адвокатом в зале Московского арбитражного суда

Напомним, банкир Антонов просит суд взыскать с Литвы 40 млдр. рублей (558 млн. евро) в качестве имущественного ущерба от национализации банка Snoras и урона деловой репутации, причинённого высказываниями президента Дали Грибаускайте в 2011 году.

На первом судебном заседании от Литвы поступило ходатайство «о прекращении производства по делу в связи с иммунитетом Литвы от юрисдикции российского суда». Кроме того, литовская стороны требует оставления иска Антонова без рассмотрения по мотиву «неподсудности дела российскому суду», поскольку, по мнению ответчика, спор между сторонами должен рассматриваться судом Международной торговой палаты в Париже.

В итоге судья удовлетворила ходатайство Литвы, прекратив рассмотрение иска в Московском арбитраже. При этом обеспечительные меры на недвижимость банка в России остались в силе. Защита Антонова намерена подать апелляцию.

«Литовская Республика необоснованно противопоставляет нормы межправительственного соглашения и нормы российского права, — считает адвокат Сергей Мирзоев. — Они не противоречат друг другу, а межправительственное соглашение не может стать препятствием для защиты прав гражданина. Только сам Антонов может выбирать способ защиты и судебную инстанцию».

По словам адвоката, «защита сохраняет уверенность в успехе дела, поскольку подобный спор впервые рассматривается в российском суде и требуется много работы».

Напомним, в 2011 году в Литве был национализирован банк Snoras, входящий в тройку самых крупных банков республики. Кредитное учреждение принадлежало гражданину России Владимиру Антонову (68,1%). Общая стоимость потерянных активов на момент национализации оценивалась в 2,5 млрд. евро.

В итоге Антонов оказался под следствием и без возможности доказать, что процедура национализации прошла с нарушением закона.

После того, как с 1 января 2016 года в России вступил в силу новый закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ», российские суды получили право рассматривать иски к иностранным государствам. Дело «Антонов против Литвы» — первый такой процесс в истории отечественного судопроизводства.