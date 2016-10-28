Чебоксары, 28 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении заведующего Напольновского ветеринарного участка Порецкой районной станции по борьбе с болезнями животных. Его обвиняют в сокрытии информации об АЧС и нарушении правил обращения с опасными отходами, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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По версии следствия, с 31 июля по 14 августа 2016 года обвиняемый проводил лечение свиней в хозяйствах двух жителей села Напольное, при этом у некоторых животных были «явно выражены клинические признаки заболевания африканской чумой свиней». 5 и 9 августа две свиньи пали. Однако ветеринар, как полагает следствие, не определив причину гибели и не организовав диагностические исследования, дал указание захоронить животных на окраине населенного пункта.

«В результате эта территория была заражена возбудителем АЧС, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и инфицирования домашних и диких животных вирусным заболеванием», — сказал Олег Дмитриев.

Обвиняемый также не уведомил о выявленном заболевании вышестоящие органы для принятия своевременных мер по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения инфекции. «Он сокрыл информацию о событиях и фактах, создающих угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. Об этом стало известно только после смерти ещё одной свиньи, лечение которой также проводил обвиняемый», — говорят в следственном управлении.

Заведующего ветеринарным участком обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для окружающей среды) и ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными отходами). Его причастность подтверждена протоколами лабораторных исследований, показаниями 11 свидетелей, а также изъятой по уголовному делу документацией.

По ходатайству следователя судом наложен арест на два автомобиля обвиняемого, находящиеся в его собственности. В Порецкую районную станцию по борьбе с болезнями животных следователем внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Чувашии в селе Порецкое был установлен карантин по АЧС, а на территории Порецкого района введен режим чрезвычайной ситуации. Затем карантин ввели в Алатырском районе, где также был выявлен очаг АЧС. В августе и сентябре на борьбу с африканской чумой свиней из резервного фонда правительства Чувашии было потрачено 19,93 млн рублей. Средства предназначались гражданам в качестве возмещения ущерба за отчуждение свиней и изъятие продуктов животноводства. При ликвидации очагов АЧС было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан, расположенных в первой угрожаемой зоне: 2615 голов — в Порецком районе, 314 голов — в Алатырском районе.