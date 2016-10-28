Минск, 28 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум.



rrnews.ru Суд

За публикации экстремистского и порнографического характера гражданин Белоруссии Эдуард Пальчис приговорён к 1,9 годам ограничения свободы и освобождён в зале суда под подписку о невыезде — такое решение утром 28 октября вынес Мингорсуд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Пальчис, редактировавший сайт и публиковавший на нём под псевдонимом свои материалы, признанные экспертами порнографическими и экстремистскими, признан виновным по двум статьям Уголовного Кодекса. В итоге он получил приговор намного мягче, чем требовало обвинение.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Распространение порнографических материалов). Пальчис находился на скамье подсудимых с 14 октября и вплоть до вынесения приговора его единомышленники проводили различные акции, требуя освобождения «блогера» и «политзаключённого».

Выйдя из здания суда, приговорённый сделал несколько заявлений для оппозиционной прессы и группы поддержки, вручившей ему политическую символику местных националистов. В частности, Пальчис заявил, что намерен продолжить вести сайт, за публикации на котором его осудили.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над Эдуардом Пальчисом («Джон Сильвер») проходил в закрытом режиме. Представители оппозиции и их коллеги из-за рубежа требовали освобождения своего единомышленника без суда, проводя пикеты и распространяя заявления. Милиция не препятствовала пикетированию здания суда, где слушалось резонансное уголовное дело.