Черкесск, 28 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установлены предварительные версии убийства судьи Малокарачаевского района Руслана Боташева. Задержанный по горячим следам местный житель 53-летний Пилял Джатдоев в ходе допроса сознался в содеянном и рассказал, что он совершил убийство судьи за ранее вынесенное им судебное решение по гражданскому делу, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе Следственного комитета.

Ed Schipul Выстрел

«Три года назад господин Боташев рассматривал дело Пиляла Джатдоева, который получал пенсию как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, и своим решением сократил размер выплат практически в два раза, после чего чернобылец и затаил ненависть к судье», — приводит слова официального представителя регионального управления СКР Сергея Шуваева «КоммерсантЪ».

Как сообщало ИА REGNUM вчера, 27 октября в селе Первомайское в Карачаево-Черкесии был убит судья районного суда Руслан Боташев. Инцидент произошел около магазина «Надежда». Вышедший из магазина и севший в машину Боташев был расстрелян через закрытое переднее правое пассажирское стекло. Преступник сначала сделал четыре выстрела из нарезного охотничьего карабина «Тигр» в область головы и ушёл. Но спустя 40 секунд вернулся к машине и выстрелил еще раз в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время в отношении дело Пиляла Джатдоева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие». Следствие готовит ходатайство в Черкесский городской суд об избрании в отношении Джатдоева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что убитый судья Боташев имел почти 30 лет стажа работы в правоохранительных и судебных органах, ему было присвоено звание заслуженного юриста. В должности судьи он проработал 19 лет. В последнее время, как пишет «Ъ», специализировался на гражданских делах, в том числе по искам о страховых возмещениях, возвращении кредитов, взыскании платежей по ЖКХ и взыскании налогов.

О подозреваемом известно, что он является ветераном-чернобыльцем, его заслуги перед родиной в 1998 году были отмечены орденом Мужества.