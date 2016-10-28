Анкара, 28 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. На магистральном газопроводе Иран — Турция в восточной турецкой провинции Агры прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает в пятницу, 28 октября, агентство Sputnik.

pixabay.com Пожар

ЧП произошло в районе города Догубаязит, расположенного у иранской границы.

«Пострадавших нет, — говорится в сообщении. — В результате взрыва возник пожар, который был потушен».

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины ЧП.

Другие подробности пока неизвестны.