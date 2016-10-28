Северодвинск, Архангельская область, 28 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября 2016 года в 09.24 в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о том, что на строительной площадке жилого дома, расположенной по адресу улица Ломоносова, 83, сошел с рельс и накренился в сторону проезжей части строительный кран. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Grzegorz-Skibka Строительный кран

На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города.Строительная площадка была оцеплена полицейскими. Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение по улице Ломоносова, в опасную зону закрыт доступ для пешеходов.

Идут работы по устранению причин происшествия. Данных о пострадавших нет.