Южно-Сахалинск, 28 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Такое предложение озвучил губернатор Сахалина Олег Кожемяко на заседании Совета глав субъектов Федерации при Министерстве иностранных дел РФ. Главной темой заседания стало укрепление позиций русского языка за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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«Популяризация русского языка в соседствующих с Сахалинской областью регионах АТР происходит довольно активно. В этом заинтересованы все стороны — и Япония, и Южная Корея, и Китай, и мы. Между нашими странами регулярно происходят студенческие обмены», — считает Олег Кожемяко.

Успехи межвузовского обмена успели высоко оценить не только в островном российском регионе, но и в соседних странах.

Заведующая кафедрой корейской филологии Сахалинского государственного университета Эльвира Лим накануне была награждена в Сеуле орденом от президента Республики Корея «За вклад в развитие корейского языка за рубежом». Награду Эльвире Лим вручил премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан.

Наиболее тесное взаимодействие в сфере изучения и продвижения русского языка налажено с Японией. Сегодня русский язык официально преподается в 9 школах Хоккайдо, а университет Саппоро даже выпустил учебник русского языка «Теремок».

На протяжении 48 лет на Хоккайдо проходит Всехоккайдский языковой конкурс. Его победители получают в качестве наград книги на русском языке, благодарственные письма и сувениры.

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Губернатор Сахалина попросил у главы МИДа Сергея Лаврова помощи и содействия в распространении практики проведения конкурсов русского языка, по примеру Всехоккайдского, и в других странах АТР, а также в организации там языковых курсов и кружков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1992 года между российскими Курилами и Японией практикуются безвизовые обмены. С тех пор на Курильских островах побывало более 20 тысяч граждан Страны Восходящего Солнца, а с ответными визитами Японию посетили 9,5 тысяч курильчан.